Kahramanmaraş'ta üreticiye 15 kilometrelik yayla yolu
Büyükşehir Belediyesi, Afşin ilçesinde hayvan üreticileri için 15 kilometrelik yayla yolu açıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir genelinde faaliyetlerini sürdüren ekipler, Afşin’de yeni bir çalışma daha başlattı. Özellikle hayvan üreticilerinin geçiş bölgesi olan Peynirlik – Osmanoğlu Yaylası için 15 kilometrelik yol açılıyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Afşin Arıtaş Mahallesi’nde, hayvan üreticilerimizin yoğun olarak kullandığı güzergahta 15 kilometrelik yol açımı yapılıyor. Bu çalışmamızla Peynirlik – Osmanoğlu Yaylası’na ulaşım kesintisiz bir şekilde sağlanmış olacak. Hayvan üreticilerimizin bir talebini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun” denildi.
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