Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı;

KAHRAMANMARAŞ 10.10.2021, 20:31
Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu

Narkotik Polisi uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde A.B. ve F.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen  aramalarda çeşitli miktarlarda  uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen  A.B. İsimli şüpheli  çıkarıldığı mahkeme tarafından Tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, operasyonlarının aralıksız devam ettiğini belirtti

#Kahramanmaraş #uyuşturucu #narkotik
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