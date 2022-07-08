Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe genelinde yaptığı uyuşturucu operasyonunda bir adreste yaptığı aramada 110 gram kubar esrar ile 11 gram metamfetamin ele geçirdi. Bir servis aracında yapılan aramada ise, 2 kilogram 574 gram toz esrar buldu. Her iki olayda ilgisi bulunan 3 kişi hakkında jandarma ekipleri, yasal işlem başlattı.