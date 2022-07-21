Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından iki ilçede yapılan operasyonda 105 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2022, 13:54
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde yaptığı operasyonda 105 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirlere el koyan ekipler, F.D. (69) ile E.Y. (25) hakkında yasal işlem başlattı.
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