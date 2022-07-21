Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerinde yaptığı operasyonda 105 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirlere el koyan ekipler, F.D. (69) ile E.Y. (25) hakkında yasal işlem başlattı.

