Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan A.H ve A.B, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.