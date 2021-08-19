Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu!
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.08.2021, 16:39
Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde H.C., S.Ö., B.A. ve G.K.isimli şüpheliler uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, 2 (iki)adet hassas terazi ile 1 (bir) adet tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen H.C.,S.Ö.,B.A.ve G.K. İsimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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