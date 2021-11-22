Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısına ceza!
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2021, 16:48
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık İ.Z. suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti ise, sanığa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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