Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sevkiyatı sırasında polis ekiplerince suçüstü yakalanan 4 kişi, tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.11.2021, 20:09
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine yakalanan yapılan iki ayrı operasyonda 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin ikametleri ve araçlarında yüklü miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde bulundu.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.H., M.U., İ.E. ve M.N. sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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