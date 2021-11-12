Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine yakalanan yapılan iki ayrı operasyonda 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüphelinin ikametleri ve araçlarında yüklü miktarlarda çeşitli uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan M.H., M.U., İ.E. ve M.N. sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.