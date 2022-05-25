Kahramanmaraş’ta uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı 

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ayrı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda tamamı uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalanan H.Ç., Ö.K. ve M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.