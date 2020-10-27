Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve silah operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Pazarcık ilçesinde şüpheli araç ve adreslerde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 9 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.