Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2022, 16:21
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu alışverişi esnasında A.A., F.K. ve M.K. yakalandı. Şüphelilerin müşterek kullandıkları ikametlerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan A.A., F.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.
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