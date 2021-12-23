Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 3 kişi yakalandı

İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesinde jandarma ekipleri, H.K.(26), İ.K.(38) ve Ç.A’nın .(31) ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve silahlara el koyan ekipler, gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.