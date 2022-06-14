Kahramanmaraş’ta uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda O.Ç., E.Ö., Y.A. ve A.S.G’nin aracında paketler halinde satışa hazır vaziyette farkla uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.Ç., E.Ö., Y.A. ve A.S.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.