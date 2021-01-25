Kahramanmaraş'ta uyuşturucudan 6 kişi yakalandı

Alınan bilgilere göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devri görevi sırasında durdurulan 3 ayrı araçta toplam 6 şahıs üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yasal işlem başlatılan 6 kişiye, 1593 sayılı kanunun 282. maddesine muhalefetten toplam 20.814 TL idari yaptırım cezası uygulandı.