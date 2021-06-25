Kahramanmaraş’ta Uyuşturucuya 4 Tutuklama

Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde M.Ö.,A.E.,İ.Ş. ve M.U.simli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 4 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile 1 adet tabanca,1 adet hassas terazi suçtan elde edilen yüklü miktarda para, uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanıp adli mercilere sevk edilen M.Ö. (38), A.E.(30) ve İ.Ş.(22) ve M.U. (26) isimli 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından Tutuklandı.