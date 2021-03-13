Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya karşı bilgilendirme

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede annelerin duyarlılığından yararlanmak için İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği, ‘"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin çeşitli noktalarında görevlendirilen narkotik polisleri, anne ve anne adaylarına Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması'nın (UYUMA) kullanımını anlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışma kapsamında, şehirde görev yapan anne ve anne adayı öğretmenlerle online olarak yapılan toplantılarda, projenin içeriğine dair sunumlar yapıldı.

18 Kasım 2020 tarihinde başlatılan proje çerçevesinde bu güne kadar 1481’i anne ve anne adayı olmak üzere 2 bin 434 vatandaşa ulaşıldığı bildirildi.