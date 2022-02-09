Kahramanmaraş’ta üzerinde tarihi eser taşırken yakalandı
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine jandarma ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2022, 21:15
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kapıçam Mahallesinde S.T’nin (29) üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, S.T. hakkında yasal işlem başlattı.
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