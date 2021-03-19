Kahramanmaraş’ta vaka oranlarında %15 artış yaşandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla birlikte Kahramanmaraş’ta hafta sonu kısıtlamaları kalkarken cafe ve restoranlar ise %50 kapasite ile açılmıştı.

Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise iller bazında vaka verilerini açıklıyor.

Kahramanmaraş’ta ise son günlerde vaka oranlarında %15 artış yaşandığı görüldü.

Vakalar bu şekilde artış göstermeye devam ederse tekrardan kısıtlamalar kapıda.