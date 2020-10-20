Kahramanmaraş’ta vaka sayıları artıyor! Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında kış önlemleri ile ilgili detaylar gündeme geldi. Havaların soğuması ve insanların kapalı mekanlara geçmesiyle beraber salgınla mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. Peki, Kahramanmaraş’ta vaka artışları böyle devam ederse sokağa çıkma yasağı uygulanır mı?
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2020, 17:35
ış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için düşünülüyor. Trabzon Caddesi’nde görülen bu manzara da böyle giderse yasakların kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi.
Sokağa çıkma yasağını kimi vatandaş şimdi istedi. kimi ise esnafı düşünerek, vatandaş sosyal ve maske kuralına uyarsa yasakların hiçbirine gerek kalmayacağını düşünen de var.
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