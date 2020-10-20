Kahramanmaraş’ta vaka sayıları artıyor! Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

ış yasakları, özellikle vaka sayılarının hızla arttığı büyükşehirler için düşünülüyor. Trabzon Caddesi’nde görülen bu manzara da böyle giderse yasakların kaçınılmaz olduğunun bir göstergesi.



Sokağa çıkma yasağını kimi vatandaş şimdi istedi. kimi ise esnafı düşünerek, vatandaş sosyal ve maske kuralına uyarsa yasakların hiçbirine gerek kalmayacağını düşünen de var.