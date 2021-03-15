Kahramanmaraş’ta vaka sayıları artmaya başladı!

Türkiye’deki risk haritasına göre, sarı kategoride yer alan Kahramanmaraş’ta normalleşme adımları atılırken, Vali Ömer Faruk Coşkun’un talimatı ile okunan ezan öncesi imamlar tarafından halkın korona tedbirlerine uymaları için, "Kıymetli vatandaşlarımız, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanın normalleşmesi için kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz bir birimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" anonsu yapılıyor.