Kahramanmaraş’ta vaka sayıları artmaya başladı!
Kahramanmaraş’ta vaka oranına göre sarı kategori ile düşük riskli iller arasında yer alan kentte yaşayanlar, cami hoparlöründen yapılan anonslarla kuralara uymaları isteniyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2021, 16:22
Türkiye’deki risk haritasına göre, sarı kategoride yer alan Kahramanmaraş’ta normalleşme adımları atılırken, Vali Ömer Faruk Coşkun’un talimatı ile okunan ezan öncesi imamlar tarafından halkın korona tedbirlerine uymaları için, "Kıymetli vatandaşlarımız, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanın normalleşmesi için kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz bir birimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" anonsu yapılıyor.
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