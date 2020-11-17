Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, eski eşya pazarına ilgi gösterdi!

Sabahın erken saatlerinde kurulan eski eşya pazarına son dönemde koleksiyonerler de ilgi gösteriyor.

Tezgahların meraklı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirten Pazar Kooperatifi Başkanı Aleaddin Kayabaşı, tezgahlarda her tür eşyanın yer aldığını söyledi.

Tezgahlarda antika değeri olan eşyaların da bulunduğunu belirten Kayabaşı, şunları kaydetti:



"Ne aranırsa bu tezgahlarda bulunabiliyor. Burada 50 yıllık, hatta daha eski tarihe ait olan antika eşyalar yer alıyor. Vatandaşlar buradan her türlü ihtiyacını giderebiliyor. Bazı vatandaşlar almasa dahi ilgisini çektiği için eşyaları inceleyip gidiyor."



Tezgahtar Mehmet Tap da malzemeleri köylerden temin etiklerini belirterek, "Tezgahımızda 50 yıllık gaz ocaklarımız, bakır eşyalarımız var. Müşterilerimiz genellikle eski eşyanın kıymetini bilen insanlardan oluşuyor." ifadesini kullandı.