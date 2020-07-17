Kahramanmaraş'ta vatandaşların Kurban Bayramı hareketliliği başladı!
Kahramanmaraş'ta, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ve vatandaşların alış veriş hareketliliği başladı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan tarihi Kapalı Çarşı'daki demirci esnafları, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.
Mangallıklar, saç tavalar, ızgara ve şişler tezgahlarda yerini alırken kömürcüler ise hazırladıkları paketleri satışa sunmaya başladı.
Bıçakçılar Çarşısı'nda da bir yandan yeni bıçakların üretimi devam ederken diğer taraftan da vatandaşların evlerinde getirdiği bıçakların keskinleme işlemleri yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle çarşıda, Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor.
Esnaf Ökkeş Çokparlamış, Kovid-19 nedeniyle işlerden geçen yıla oranla düşüş olsa da bayram hareketliliğin olduğunu belirtti.
Hasan Tandoğru ise bayram için tedbir alıp hazırlıkları yaptıklarını, müşterileri beklediklerini söyledi.,
Mangallık üretimi yapan Harun Özdemir de saç tava, şiş, ızgara gibi bayramlık hazırlıkların tamamlandığını, bayrama 15 günlük bir süre kaldığın ve satışların sürdüğünü kaydetti.
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1- YOLLAR (Ekinözü-Ilıca- Kahramanmaraş yolu, Kadirli –Andırın –Göksun yolu, Elbistan-Göksun yolu)
2- İSTİHDAM ( ilçelerimize küçük ,orta ölçekli fabrikalar kurularak yatırımlar yapılarak insanlara iş imkanı sağlanması)
3- TARIM VE HAYVANCILIK ( bu sektörün sorunları çözülürse şehrimiz ekonomik olarak çok daha canlı hale gelecektir)
4- TURİZM ( sadece Yedikuyuları ön plana çıkarmak yerine ilçelerdeki turizm alanlarının da gerekli tanıtımının yapılması )
5- EĞİTİM ( Şehrimizin eğitim sorunları çözülmelidir)
6- BÜYÜKŞEHİR ( Merkezden ilçelere ilçelerden merkeze günde en az iki defa belediye otobüs seferi olmaldır.