Kahramanmaraş’ta voleybol okulu açıldı
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve ülke genelinde 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol yeni okulunu Kahramanmaraş’ta açtı.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2022, 13:33 16.05.2022, 19:15
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan ve ülke genelinde 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol yeni okulunu Kahramanmaraş’ta açtı.
çocukların sporla tanışmalarını ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamak amacıyla kurulan Fabrika Voleybol Okulları aynı zamanda, uygulanan çalışma planlarının yaşa özgü olması ve her öğrencinin kendi yaş grubundaki bireylerle çalışmasına yönelik hayata geçirilmiş bir eğitim sistemi olarak ön plana çıkıyor.
Antrenman programları, hareket bilimi uzmanları tarafından sporcuların yaşları ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak yapılıyor.
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