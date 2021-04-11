Kahramanmaraş'ta yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi!

Doğa Koruma Milli Parklar 15. Şube ekipleri Kahramanmaraş’ta yaban hayatını fotokapanla adım adım izliyor.

Kovid-19 salgınına rağmen yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal alanlarda aralıksız yemleme yapan ekipler fotokapanla bu çalışmalarını takip ediyor.

Ekipler yaban hayatı yemleme çalışmalarının yanı sıra yaban hayatı avlamaya çalışan kişilerede cezai işlem uyguluyor.