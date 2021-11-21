Kahramanmaraş’ta yaban keçileri görüntülendi
Kahramanmaraş’ta yüksek dağların zirvesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve daha aşağılara inen koruma altındaki dağ keçileri, görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 11:42 21.11.2021, 13:09
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği dağ keçileri sürü halinde gezerken görüldü.
Doğadaki sayılarının azalmasından dolayı Koruma altına alınan türler arasında bulunan yaban keçileri zaman zaman Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinde vatandaşlar tarafında görüntüleniyordu.
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