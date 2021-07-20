Kahramanmaraş’ta yabancı uyruklu şahısların konakladığı bekar evleri denetimi

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 21.00-23.00 saatler arasında 19 ekip 57 personelin katılımıyla 24 farklı adreste Suriye uyruklu bekâr şahısların konakladığı ikametlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 24 farklı adres kontrol edilirken menderes mahallesinde 5 konutun boş olduğu tespit edilmiş, ayrıca 19 ayrı konutta ikamet eden 65 Suriye uyruklu şahısın GBT sorgusu, kimlik kontrolü ve adres tespiti yapıldı.

Şahısların bir kısmı ülkesine bayramlaşma ziyaretine gittiği öğrenilirken denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.