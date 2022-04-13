Kahramanmaraş’ta yakalandılar!
Amasya'nın Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 kişi, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 13:27
Merzifon ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin araçla Kahramanmaraş'a geleceği bilgisini alan Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bahçelievler Mahallesi'nde önlem alan ekipler, plakası ve sürücüsü açıklanmayan aracı durdurdu. Araçtaki aramada, 374 çeyrek altın ve 3 bin 200 lira nakit para ele geçirilirken Ö.Ö, İ.Ç. ve M.B. gözaltına alındı.
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