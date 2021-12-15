Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2021, 12:24
Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Yarış Sokak üzerinde ikamet eden Eyüp Akkaya’dan (49) haber alamayan yakınları polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince ikamette yapılan kontrolde Eyüp Akkaya’nın cansız bedeni ile karşılaştı.
Eyüp Akkaya’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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