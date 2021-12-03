Kahramanmaraş’ta yangın: 3 çocuk öldü

İlçeye bağlı Ahmet Bozdağ Mahallesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu F. Z. E.(22) Aile Sağlık Merkezine gittikten sonra evde çocukları olan T. Ş.(2), A.R Ş.(3), M. Rida Ş.(5) yalnız bıraktı.

Bir süre sonra ikamette çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan 3 çocuk zehirlendi. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.