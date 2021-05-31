Kahramanmaraş'ta yangın!
Kahramanmaraş’ta metal mutfak eşyası üretilen imalathanenin hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 12:16 31.05.2021, 13:39
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi’nde metal mutfak eşyası üretimi yapılan bir işletmenin hurda deposunda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın çalışanlar tarafından söndürülemeyince, itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çeşitli metal ürünlerin bulunduğu depodaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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