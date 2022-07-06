Kahramanmaraş’ta yangında 60 bin tavuk telef oldu

İlçeye bağlı Yiğitler Mahallesinde bulunan tavuk çiftliğinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş ve Gaziantep itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında sonrası yapılan incelemede 60 bin tavuğun telef olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.