Kahramanmaraş'ta yapılan FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünden aranan şahıslara yönelik il genelinde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda Örgütle iltisaklı kurum çalışanı ve bylock kullanıcısı M.İ., Meslekten ihraç Diş Hekimi, Bylock kullanıcısı ve mahrem yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K., Örgütte ablalık yaptığı tespit edilen ve bylock kullandığı belirlenen E.A., darbe kalkışmasında adı geçen ihraç uzman çavuş E.E. ve askeri mahrem yapı içinde olduğu belirlenen eski iltisaklı kurum çalışanı A.D. yakalandı.

Farklı illerden arandıkları öğrenilen 5 kişi Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.