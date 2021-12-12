Kahramanmaraş’ta yapılan tatlının değeri 2.5 Milyon TL!

Altın işletmeciliği ve takı tasarım sektöründe Türkiye'de önemli konumda yer alan Kahramanmaraş'taki kuyum atölyesinde biri yaklaşık 3 bin, diğeri ise 500 gram ağırlığında 24 ayar altından tepsi hazırlandı.

Çay börekte yapılan Altın tepsideki baklava 2.5 milyon, bülbülyuvası tatlısı ise 500 bin liraya satılıyor.

İşletmeci Cafer Nalçacı Aksu Haber’e yaptığı açıklamada kahraman şehrimizi tüm dünyaya tanıtmak adına böyle bir farkındalık ortaya koyduk dedi.