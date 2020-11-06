Kahramanmaraş’ta yarın açılacak olan tünellerin isimleri belli oldu

Kahramanmaraş’ta yapımı devam eden ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan tünellerin isim tabelaları yerleştirildi.

7 Kasım’da açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği Kahramanmaraş, Göksun karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden en son teknolojiyle donatılan 5 tünel yarın açılıyor.

Toplam 16,5 km uzunluğunda çift tüplü 11 adet tünel, 2 viyadük, 3 adet tek köprü, 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak toplam 4,6 Milyar TL bütçeli dev yatırım sayaesinde Kahramanmaraş’ı önemli geçiş güzergahı arasında yerini aldı.

İşte tünellerin isimleri, Aşık Mahsuni Şerif, Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç, Bahaettin Karakoç, Erdem Beyazıt, Necip Fazıl Kısakürek, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Hayati Vasfi Taşyürek, Nuri Pakdil, Akif İnan ve Ali Kutlay.