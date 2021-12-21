Kahramanmaraş’ta yarın hangi okullar tatil?

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle Tatlar İlkokulu ve Ortaokulu, Kullar Süleyman Şahin İlkokulu ve Ortaokulu, Cumhuriyet Anaokulu, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’nda 22 Aralık 2021 tarihinde bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, Andırın ilçesinin kuzey bölgelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle oluşan elektrik kesintileri yüzünden Akifiye İlk/Ortaokulu ile Rıfatiye Şehit Emre Mücahit Topal İlk/Ortaokulunda ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü yüz yüze eğitim-öğretimine ara verilerek, uzaktan eğitim-öğretim yapılmasına karar verildi.

Afşin ilçesinde kısmi elektrik kesintisi nedeniyle, Çobanbeyli Cumhuriyet İlk/Ortaokulu, Altunelma İlk /Ortaokulu, Tanır Atatürk İlkokulu, Tanır İlk / Ortaokulu, Tanır Anadolu Lisesi, Büyüktatlı ÇPAL, Büyüktatlı İlk / Ortaokulu, Küçük Tatlar Deniz Feneri İlk / Ortaokulu Dağlıca Şehit Hakan Çil İlk/ Ortaokulu, Sevin Fatih İlk / Ortaokulu, Cuma Çelik Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nda 22 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir.

Onikişubat ilçesinde ise, yine elektrik kesintisi nedeniyle; Ömer Selver Doğan İlk/Ortaokulu, Çukurhisar Ortaokulu, Maarif Anadolu Lisesi’nde 22 Aralık Çarşamba günü 1 gün tatil edildi.