Kahramanmaraş’ta yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı

Yapılan iddiaya göre çakmak gazı patlaması sonucu gerçekleştiği belirtilen olayda bir araçta bulunan 2 kişi yaralandı!

Boğaziçi’nde 00.15 sıralarında 2 genç bir aracın içerisinde otururken patlama meydana geldi.

Bir sitenin içinde yaşanan patlama korku ve paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alırken itfaiye yangına müdahale etti. Araç içerisinde bulun iki genç yaralanırken gençlerden birinde ağır yanıklar oluştu.

Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.