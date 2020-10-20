Kahramanmaraş’ta yaşayanlar dikkat! Koronavirüs son 1 ayda yüzde 25 artış
Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan verilere göre, 2 aylık süre ile Kahramanmaraş il genelinde korona virüs yoğunluk haritasında ki değişim büyük korkuya sebep oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.10.2020, 15:54
Bakan koca, “Kahramanmaraş'ta son 1 ayda vaka sayılarında yüzde 25 artış olduğunu açıklamıştı. Son zamanlarda Bakan Koca yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş’ı özellikle vurgulaması durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Ama Kahramanmaraşlı bazı vatandaşlar yine kuralları hiçe saydı. Ne maskelerini taktılar, nede sosyal mesafeyi korudular.
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