Kahramanmaraş’ta yaşayanlar dikkat! Koronavirüs son 1 ayda yüzde 25 artış

Bakan koca, “Kahramanmaraş'ta son 1 ayda vaka sayılarında yüzde 25 artış olduğunu açıklamıştı. Son zamanlarda Bakan Koca yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş’ı özellikle vurgulaması durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.



Ama Kahramanmaraşlı bazı vatandaşlar yine kuralları hiçe saydı. Ne maskelerini taktılar, nede sosyal mesafeyi korudular.