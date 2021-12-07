Kahramanmaraş’ta yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki yaşı adam evinde ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 20:27
Sevdilli Mahallesi'nde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Salman Zerze'den haber alamayan yakınları onu kontrol etmek için evine gitti. Eve giren yakınları yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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