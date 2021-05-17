Kahramanmaraş’ta yaşlı bakım eğitimleri başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Projesi (YADES) kapsamında eğitim seminerleri düzenliyor. 18 Mayıs ila 24 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Alanında uzman birçok eğitimcinin sunumuyla gerçekleştirilecek eğitimlerde yaşlıların, gönüllülerin ve bakım hizmeti veren kişilerin yaşlı bakımı noktasında bilgi ve beceri kazanması hedefleniyor. Alanında uzman konuklar; sağlıklı yaşlanma, halk sağlığı sorunları, beslenme, yatağa bağımlı yaşlı bakım, hastalıklar, acil durumlar, sosyal ihtiyaçlar, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktiviteler, aktif yaşlanma başta olmak üzere birçok konuya değinecek. Tüm gönüllülerin ücretsiz şekilde katılabileceği “Desteğim Seninle Araman Yeter Sadece” adlı projede eğitimler Büyükşehir Belediyesi instagram hesabından canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI YAŞLANMA

İlk programın 18 Mayıs Salı günü (yarın) düzenleneceği Yaşlı Bakım Eğitimlerinde sağlıklı yaşlanma konusu masaya yatırılacak. İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Akif Karan’ın konuk olacağı programda yaşlılığın insan üzerindeki zihinsel ve fiziksel deformasyonunu azaltacak bilimsel yaklaşımlar ele alınacak. İki oturum şeklinde düzenlenecek programda saat 11.00 – 12.00 arasında gönüllüler ve bakım verenlere, saat 14.00 – 14.30 arasında ise yaşlı vatandaşlara eğitim verilecek.