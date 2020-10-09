Kahramanmaraş'ta yaşlı kadın tuvalette ölü bulundu!
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde evinde tek başına yaşayan kadın ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 09.10.2020, 10:28 09.10.2020, 11:00
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Elbistan’ın kırsal Söğütlü Mahallesinde yaşayan Sultan Tatar (95) adlı kadın komşusu tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sultan Tatar’ın evinin bitişiğindeki tuvalete gidip dönmediğini fark eden karşı komşusu P.T. yaptığı kontrolde, yaşlı kadını tuvaletin merdiveninde yerde yatar halde buldu.
P.T.’nin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Tatar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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