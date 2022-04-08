Kahramanmaraş’ta yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı!

Gerçekleştirilen yatırım değerlendirme toplantısına Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri belediye başkanları kentte görev yapan resmi kurum amirleri bölge müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.

AK Parti Ak Parti MYK Üyesi ve Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş için çaba sarf eden ve emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise kent genelinde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgiler verdi.