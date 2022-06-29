Kahramanmaraş’ta yaya geçidinde yaşlı kadına otomobil çarptı
Kahramanmaraş’ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 29.06.2022, 17:44
Onikişubat İlçesi Şehit Evliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı Çukur Hamamı önünde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 74 yaşındaki H.T’ye sürücü Y.E.Ö idaresindeki 27 Y 3452 plakalı otomobiliyle çarptı.
Yayaya çarpan otomobile ise, arkasında seyir halinde olan C.Y yönetimindeki 34 EV 4597 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, kendisine çarpan otomobilin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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