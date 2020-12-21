Kahramanmaraş’ta yaya ve araç trafiği hareketliliği
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde yoğunluk yaşandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2020, 16:23 21.12.2020, 18:20
Sokağa çıkma yasağının ardından Kahramanmaraş’ta hem araç trafiği hem de yaya yoğunluğu oluştu.
Hafta sonu oldukça sessiz olan caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi. Araç trafiğinin yanı sıra Trabzon Caddesinde yaya trafiğinde de artış kendini gösterdi.
Vatandaşlar, cadde ve sokaklara akın etti.
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