Kahramanmaraş'ta yaz kış demeden Kale dibine açtığı tezgahta rızkını bekliyor

Maraş olaylarından sonra asıl mesleği bakırcılığı bırakarak şimdilerde ise künye, saat gibi ürünler satarak geçimini sağlayan Gökduman, rızık kapasının açık tutmak adına sabahın erken saatlerinde kalkarak geç saatlere kadar çalışıyor.

Yaz kış demeden koskoca 42 yıl aynı noktada bulunan Gökduman, bir nevi kalenin de bekçisi olarak anılıyor.

Konuşmasının devamında Gökduman, kale değiştikçe insanlarda değişti, artık kimse kimseyi tanımıyor dedi.