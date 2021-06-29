Kahramanmaraş’ta Yaz Spor okulları başladı

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları’nı açtı.

Osman Sayın Spor Salonunda Yaz Spor Okullarına açılış töreni düzenlendi.

Açılış töreni tüm branşlarda antrenör ve sporcuların salonda sporcuların velileri de tribünlerde yerlerini aldı.

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürleri ve Şube Müdürleri, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ile kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yaz spor okulları açılış törenine katılım sağladı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz bir açılış konuşması yaptı. İl Müdürü konuşmasında şunları söyledi: “Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları’na yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Türk sporunun gelişmesi ve gençleri spora teşvik etmek için kurulan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümü olması vesilesi ile açılışını bugün yaptığımız Yaz Spor Okullarımızı 5 Temmuz itibariyle başlatıyoruz. Çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan yaz spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlamayı, sporla tanıştırmayı ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla getirebilecekleri özelliklere sahip okullarımızda spor yapanlar arasından, yarının şampiyonları olabilecek kabiliyette çocuklarımızın çıkacağına inanıyorum. Bu vesileyle, yaz Spor Okullarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Spor Okullarımızdan herhangi bir ücret alınmadan tamamen ücretsiz olarak hizmet verileceğini hatırlatıyor, 5-18 yaşında ki tüm çocuk ve gençlerimizi Yaz Spor Okullarımıza davet ediyorum.”

Açılış konuşmasının akabinde sırasıyla halk oyunları, jimnastik, wushu, karete, taekwondo, boks ve masa tenisi sporcuları kendi branşlarında gösteriler gerçekleştirdi.

2021 yılı Yaz Spor Okulları Açılış Töreni toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.