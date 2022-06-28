Kahramanmaraş’ta yaz spor okulu açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı, Onikişubat İlçesi Osman Sayın Spor Salonunda düzenlenen törenle gerçekleşti.

Açılışta konuşan Mahir Ünal, “Sizin sorumluluğunuz da yarın bu ülkeyi omuzlayabilecek şekilde kendinizi geliştirme sorumluluğunuzdur. Bizim sorumluluğumuz ise sizlere bu imkanları sunmak sorumluluğudur.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldan beri bu ülkenin gençleri dünyadaki gençlerle rekabet edebilsinler kendilerini geliştirebilsinler diye büyük bir mücadele ediyor.

Bizim sorumluluklarımızı aidiyetlerimiz belirler” dedi.

Eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte gençlerin ve çocukların eğlenceli ve kaliteli bir tatil dönemi geçirmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde il merkezinde ve ilçelerde bulunan tüm spor tesislerinde Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Boks,

Cimnastik, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kano, Kürek, Masa Tenisi, Okçuluk, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Geleneksel Okçuluk, Yüzme, Wushu olmak üzere 27 branşta açılan olan yaz spor okullarında uzman antrenörler tarafından eğitim verilecek.

Aynı zamanda Spora teşvik etmek ve spor yoluyla sosyal hayata katılımlarının arttırılmasını amaçlanan bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve özel sporcular için engelsiz spor okulları açılarak engelli bireylerin de sporla buluşması sağlanacak.

Yaz Spor Okulları’ndan 5-18 yaş arasındaki bütün çocuklar tüm branşlarda ücretsiz olarak yararlanabilecekler.