Kahramanmaraş’ta yeni duble yollarda çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Yeni Sanayi Sitesi ve Mamaraş Mahallesi’ne duble yol kazandırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından sanayi sitesinde yürütülen çalışmalarda, 20 metre genişliğinde olması planlanan yeni yolun hafriyat ve dolgu işlemleri devam ediyor. Yeni Sanayi Sitesi’nde geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir tarafından yapılarak hizmete açılan akıllı kavşak, bulvar ve yeni kazandırılan yollarla birlikte bölgeden Mehmet Zülkadiroğlu Bulvarı ile Kuzey Çevre Yolu bağlantısı sağlanmış oluyor. Gidiş ve geliş istikametinde yapılan yolun, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Dulkadiroğlu ilçesi Mamaraş Mahallesi’ne ise yeni kazandırılan 1 kilometre uzunluğa ve 10 metre genişliğe sahip yolda çalışmalar sürüyor. Hafriyat ve yol açma çalışmalarının yanı sıra altyapı uygulamalarının gerçekleştirildiği yeni duble yol, Amatem Hastanesine ulaşım sağlayacak.