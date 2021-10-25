Kahramanmaraş’ta yetiştirilen yerfıstığında hasat heyecanı başladı!
Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Onikişubat İlçesine bağlı Avşar Mahallesinde yaklaşık 500 dekarlık alanda yetiştiriciliği yapılan Yerfıstığında Hasat Etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 25.10.2021, 16:41 25.10.2021, 18:25
Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BozkurT, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Onikişubat Belediye Encümenleri, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Bölge Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşları, teknik personelleri ve Yerfıstığı üreticileri katıldı.
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