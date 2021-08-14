Kahramanmaraş’ta yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın
Kahramanmaraş'ın Onikuşubat ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alanda zarar oluştu.
KAHRAMANMARAŞ 14.08.2021, 10:10 14.08.2021, 12:50
Bertiz Mahallesi Karamanlı mevkisinde ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti.
Helikopter ve 15 işçinin katımıyla yürütülen çalışmalarla söndürülen yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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