Kahramanmaraş’ta yoğun kar seraları vurdu
Kahramanmaraş’ta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle seralarının kullanılmaz hale geldiğini belirten üreticiler, yetkililerden yardım istedi.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2022, 17:06
Türkoğlu İlçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesinde yer alan yaklaşık 800 dekar sera alanının yoğun kar yağışı sonrası kullanılmaz hale geldiğini kaydeden üreticiler, yaşanan zararı görüntüledi.
Bir ay sonra ekim için hazırlanan 1000 dekar sera alanının 800 dekarının tamamen hazar gördüğünü dile getiren üreticiler, 80-100 Milyon TL zarara uğradıklarını, bu kapsamında bin 500 kişinin zarara uğradığını söylediler.
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